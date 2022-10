NBA: Doncic mostruoso, Brooklyn si arrende

28-10-2022 08:41

Prestazione mostruosa di Doncic. Lo sloveno è celestiale nella sfida tra Dallas e Brooklyn, vinta, dopo un over-time, dai Mavs per 129-125. L’asso di Dallas chiude con una tripla doppia: 41 punti, 14 assist e 11 rimbalzi. In casa Nets brillano Durant (37 punti) e Irving (39) ma la vittoria va ai Mavs di uno scatenato Doncic.

Nelle altre partite disputate nella notte NBA, Golden State regola Miami (123-110). Come al solito, il match winner è Curry che chiude la sua partita con 33 punti. Dall’altra parte non bastano i 27 punti di un generoso Butler. Perdono, invece, i LA Clippers che si arrendono ad OKC (118-110). Pesa l’assenza di Leonard (problemi ad un ginocchio). Infine, Memphis piega Sacramento: 125-110, 31 punti per Bane.