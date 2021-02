NBA: Dončić supera Havlicek nella classifica delle triple doppie realizzate di tutti i tempi

Con la sua settima tripla doppia stagionale, Dončić è appena entrato nella storia superando il leggendario John Havlicek come il 13° di tutti i tempi con un totale di 32 triple doppie sotto il suo nome.

Anche questa notte lo sloveno è stato incredibile per tutto il match aiutando i Mavs a vincere la loro terza gara consecutiva contro gli Hawks per 118-117. Per la superstar di Dallas un’altra tripla doppia contro gli Atlanta Hawks con 28 punti, 10 rimbalzi e 10 assist

Ma nonostante questo, in un’intervista con Stephen A. Smith su ESPN, dove a Luka Dončić è stato chiesto quali fossero i suoi pensieri sulle persone che lo hanno classificato come candidato MVP anche prima dell’inizio della stagione, la sua risposta è stata davvero onestissima: ““È speciale che molti giocatori e molte persone parlino di me, ma ovviamente ho molte cose da migliorare. Ho ancora molto spazio per migliorare e penso che non sto giocando molto bene in questa stagione”.

