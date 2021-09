Ben Simmons ha ribadito, in più occasioni, di non voler più giocare con i Philadelphia 76ers (nonostante un contratto in essere di quattro anni, a doltre 140 milioni di dollari).

Si parla molto del suo futuro. Portland sarebbe un’opzione (trade con C.J. McCollum) ma attenzione anche a Cleveland che sognano di convincerlo a scegliere la soluzione Cavs.

OMNISPORT | 09-09-2021 08:35