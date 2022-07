NBA, Durant rischia di restare ai Nets

29-07-2022 08:46

E’ trascorso un mese dal suo annuncio. Durant non ha più intenzione di giocare a Brooklyn. Tuttavia, ad oggi, non c’è nessuna novità circa il suo futuro. Tante indiscrezioni (l’ultima riguarda il possibile affondo dei Boston Celtics) ma nulla di concreto.

Più passano i giorni e più aumentano le possibilità che KD sia costretto a restare a giocare con i Nets. Il quasi 34enne All Star non sembra intenzionato a prendere in considerazione l’idea di continuare a giocare a Brooklyn ma, all’orizzonte, non si vedono soluzioni che possano far contente tutte le parti in gioco.