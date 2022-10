NBA, ecco Simone Fontecchio: 13 punti per l'azzurro

25-10-2022 12:39

Buona la prima, adesso è il caso di dirlo per Simone Fontecchio. Alla quarta partita finalmente l’azzurro ha trovati spazio.

Fontecchio ha giocato per 16 minuti mettendo a referto 13 punti, tutti nel quarto periodo. Le statistiche parlano di 5/9 dal campo, tre triple a bersaglio, più 3 rimbalzi. La prestazione dell’italiano non basta però agli Utah Jazz che si arrendono e registrano la prima sconfitta dell’anno: 114-108 contro gli Houston Rockets.

Guardando in chiave azzurra poco vale visto he finalmente ha trovato spazio Fontecchio che aveva messo piede in campo per qualche secondo. L’italiano, ex Alba Berlino e Baskonia è stato uno dei protagonisti dell’estate azzurra in Nazionale.