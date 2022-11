NBA: Embiid da record: 59 punti contro Utah

14-11-2022 08:07

Nella notte NBA brilla Embiid. L’All Star dei 76ers ha disputato una gara magica contro i Jazz, segnando la bellezza di 59 punti, suo massimo in carriera. Oltre ai 59 punti, Embiid ha messo a referto anche 11 rimbalzi, otto assist e sette stoppate, senza perdere neanche un pallone. Risultato: Philadelphia vittoriosa 105-98. Ancora una volta, Fontecchio è rimasto in panchina per tutta la durata della partita.

Senza James, i LA Lakers sono comunque riusciti a portare a casa la vittoria nel match con Brooklyn (116-103). Decisivo Davis che ha chiuso il match con 37 punti. Dall’altra parte, inutili i 31 di Durant. Brutto passo falso di Golden State che si arrende a Sacramento (122-115), nonostante i 37 punti di Curry. Il record dei Warriors è decisamente negativo (5-8).