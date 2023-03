NBA, Fontecchio porta a casa il "derby" con Banchero

Utah si impone su Orlando 131-124. Banchero segna 26 punti, l'azzurro dei Jazz 17.

10-03-2023 08:53

Nella notte NBA riflettori puntati sulla sfida Orlando-Utah, ovvero il confronto tra Fontecchio, giocatore dei Jazz, e Banchero, italoamericano nelle fila dei Magic (sogno azzurro del CT Pozzecco per i prossimi Mondiali).

La vittoria è andata a Utah che si è imposta con il punteggio finale di 131-124. Ottima prova di Markkanen che ha chiuso il match con 31 punti. Non male neppure l’apporto di Fontecchio che ha messo a referto 17 punti. Dall’altra parte, Banchero non si è certamente tirato indietro: 26 punti in 34′ di gioco (8/17 dal campo). La vittoria permette ai Jazz di avvicinarsi al record di 50% tra vittorie e sconfitte (32-35 al momento). Orlando sempre più in crisi (27-40 il record dei Magic).