Nba, Gallinari: "Curry MVP delle Finals, Sacchetti? Inaspettato"

01-06-2022 20:30

Ai microfoni di Sky Sport, Danilo Gallinari ha analizzato in primis l’addio di Sacchetti dalla Nazionale: “Sinceramente non me l’aspettavo, non sapevo quale fosse la situazione con la federazione e col presidente, non sapevo che potesse esserci un cambiamento. L’ho scoperto anche io all’ultimo quando è uscita la notizia. Ma a noi giocatori tocca solo di vincere le partite e toglierci delle soddisfazioni in campo. Io penso sempre che noi giocatori dobbiamo fare i giocatori e quello è il nostro compito, sono situazioni che non possiamo controllare. Quello che possiamo controllare è quello che facciamo in campo, il nostro lavoro e il nostro obiettivo è quello. Le scelte che vengono fatte sull’allenatore non dipendono da noi”.

Gallinari ha analizzato anche la finale Nba: “Sono tutti giocatori che ho affrontato diverse volte nel corso degli anni, soprattutto Golden State. Hanno tanti giocatori di esperienza che hanno vinto ai playoff. È una bella sfida: un gruppo più esperto contro uno che ne ha di meno. Pronostico? Calcolando che di basket non ne capisco assolutamente niente e i pronostici li sbaglio sempre, diciamo che visto che Golden State sono un po’ più anziani tifo di più per loro. Anche Boston però mi è piaciuta tantissimo e contro di loro quest’anno abbiamo sempre fatto delle bellissime partite. Hanno davvero un bel gruppo”.

Sul possibile MVP delle Finals, Gallinari dice la sua: “Uno dei giocatori con cui ho giocato è Andre Iguodala: so che è infortunato e non so se rientrerà per le Finals, ma è un gran giocatore e una gran persona, un mio amico e un gran compagno di squadra. Non penso però che riuscirà a vincere l’MVP delle Finals come qualche anno fa, probabilmente lo vincerà Steph Curry che è uno dei giocatori più forti al mondo”.