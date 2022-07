NBA, Gallinari tagliato dagli Spurs: ora il Gallo verso Boston

09-07-2022 09:36

Era stato annunciato, era previsto, e ora diventa anche ufficiale, Danilo Gallinari torna nel grande mare dei free-agent NBA dopo essere stato tagliato dai San Antonio Spurs. Il Gallo era stato coinvolto nella trade per Dejounte Murray agli Atlanta Hawks.

Pochi minuti prima che il suo contratto diventasse interamente garantito, dunque, gli Spurs hanno tagliato l’italiano, con San Antonio che è stata dunque solamente terra di transito per passare da Atlanta (sua ex franchigia) ai Boston Celtics.

Stando a quanto si dice nel mondo NBA, Gallinari avrebbe anche già trovato un accordo coi Boston sulla base di un accordo biennale da 13 milioni di dollari. Con il nuovo contratto che stipulerà con la franchigia della Eastern Conference, il Gallo si avvicinerà dunque alle cifre dei vecchi contratti grazie alla mid-level exception a disposizione della franchigia che ha vinto a Est.

Si dice inoltre che l’accordo preveda una player-option per il secondo anno. Sembra che sulle tracce di Galliniari ci fossero anche i Chicago Bulls e i Miami Heat. Boston sembra essere desiderosa di ingaggiare il Gallo per le sue doti di tiratore da tre in uscita dalla panchina.