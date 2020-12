NBA, Harden: "Il mercato? Pensiamo alla stagione"

In questo preseason NBA ha tenuto banco il caso Harden.

Il giocatore di Houston ha saltato i primi giorni di allenamenti non avendo rispettato dei protocolli di distanziamento sociale.

La stella dei Rockets è finalemente tornato con il gruppo squadra e ha parlato sia delle sensazioni in campo sia del mercato.

“Oggi penso solo a essere qui, è stata una buona giornata, mi sono sentito bene in campo per la prima volta dopo la bolla di Orlando. Non avevo ancora avuto la possibilità di giocare 5 contro 5 ma per essere stata la prima partita, è andata bene”.

E poi:

“Il mercato? Non se n’è parlato, qui tutti siamo concentrati solo sull’inizio della stagione, ci stiamo preparando”

OMNISPORT | 17-12-2020 10:27