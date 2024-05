Carpi, il ds Motta: "Conferma Serpini? Priorità all'iscrizione in C. Non mi identifico in Giuntoli" ESCLUSIVA

“Percorso a Carpi come Giuntoli? Io non mi identifico in nessuno che non sia Riccardo Motta. Cristiano ha fatto qualcosa che non è la regola, ma è una magnifica storia. Dico che è giusto sognare, ma senza prendere nessun modello. Faccio questo lavoro dal 2015 e la prima volta in Promozione sono retrocesso. In quel momento ho capito che cosa non si deve fare e ho imparato” – passione, perseveranza e voglia di migliorarsi, così il ds Riccardo Motta si è raccontato in esclusiva a Virglio Sport.

Un po’ la filosofia di David Bowie in “Can’t Help Thinking About Me”, ma con estrema umiltà e autocritica. Un mix di ingredienti che gli ha fatto vivere un anno magico con il Carpi, terminato con il primo posto e la promozione tra i professionisti e un futuro ancora da delineare: “Ora la priorità è l’iscrizione in Serie C, poi si parlerà di conferme e lo stesso vale per Serpini“.

Come ha festeggiato la promozione in Serie C?

“Ancora non abbiamo fatto nulla. Sapevamo che qualsiasi tipo di festeggiamento ci sarebbe stato dopo l’ultima giornata, anche perché ho sempre creduto che sarebbe arrivato alla fine il verdetto. Poi c’è stata la Poule scudetto, ma siamo stati sempre insieme e questa cosa è impagabile e magica. Ora avremo modo di organizzare una bella cena, mi aspetto che il presidente faccia qualcosa visto che è molto propositivo”.

Qual è la sua fotografia della stagione e quando ha capito di poter vincere il campionato?

“Quando abbiamo cominciato a non crearci aspettative. Il pareggio in casa contro il Borgo San Donnino è stato il punto più basso, che ci ha fatto ragionare. Poi la vittoria a Lentigione mi ha fatto capire tanto. Abbiamo dimostrato di essere una squadra diversa”.