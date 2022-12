NBA, i risultati della notte: serata no per Banchero

28-12-2022 08:27

È la notte di Luka Doncic, lo sloveno trascina i suoi Mavericks contro New York. Non lo stesso destino per Banchero in una serata no contro LeBron e i Lakers. Denver si impone nel match contro Sacramento.

DALLAS-NEW YORK 126-121 d.t.s

ORLANDO-LOS ANGELES LAKERS 110-129

SACRAMENTO-DENVER 106-113

BOSTON-HOUSTON 126-102

MEMPHIS-PHOENIX 108-125

GOLDEN STATE -CHARLOTTE 110-105

WASHINGTON-PHILADELPHIA 116-111

TORONTO-LOS ANGELES CLIPPERS 113-124

INDIANA-ATLANTA 129-114

OKLAHOMA CITY-SAN ANTONIO 130-114