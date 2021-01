Decima vittoria in trasferta (nessuna sconfitta) per i LA Lakers che si impongono sui Cleveland Cavs (115-108). Grande prova di James, autore di ben 46 punti contro la sua ex squadra, dove ha vinto anche un titolo NBA.

Nelle altre sfide, da evidenziare il successo di Brooklyn su Miami (98-85, 20 punti di Harden). Successo anche di Golden State: 130-108 ai danni di Minnesota (36 punti di Curry). Bene anche Boston: 119-103 il finale contro Chicago.

OMNISPORT | 26-01-2021 07:21