NBA, Jason Kidd non ha dubbi su chi sia la miglior squadra della lega

04-11-2021 16:18

Ne ha viste tante in carriera Jason Kidd e, proprio per la sua esperienza, l’ex veterano di Bucks e Nets è in grado di valutare meglio di altri chi siano i giocatori e le squadre più forti in circolazione nella NBA

A tal proposito, l’ex assistente dei Lakers è parso non avere dubbi indicando come, a suo avviso, ad oggi la formazione più solida e talentuosa siano i Miami Heat, vittoriosi nella notte proprio sui Mavs due sere fa col punteggio di 125-110.

“A mio parere ad oggi sono il miglior team della lega…La loro difesa mi ricorda quella dei Chicago Bears nel ’95. Stanno giocando a un livello molto, molto alto. Si conoscono bene e sanno cosa serve per vincere” ha spiegato Kidd, rimasto impressionato (come tutti gli addetti ai lavori) dalla coesione palesata dai ragazzi di coach Spoelstra.

