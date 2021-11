NBA: Kevin Durant nella Top 25 dei marcatori

25-11-2021 12:18

Gliene bastava uno, uno soltanto di canestro…e così è stato. All’età di 33 anni infatti, Kevin Durant è entrato nella Top 25 dei migliori marcatori nella storia della NBA. È successo nel primo quarto ieri sera a Boston. L’MVP 2014 ha staccato così Allen Iverson.

“Significa molto per me”, ha detto la star di Brooklyn a ESPN. “Ho dedicato la mia vita a questo sport sin da piccolo e ho visto giocare tutti i giocatori che ho superato. Volevo essere come loro, avere un impatto in campionato. Iverson fa parte del mio pantheon”.

Con i 21 punti realizzati ieri sera contro i Celtics, Durant è salito a quota 24.388 punti, mentre l’MVP del 2001 ha terminato la sua carriera con 24.368 punti.

“Sono diventato un grande fan di Iverson, come tanti altri, durante la sua stagione da rookie. Era già molto importante a Georgetown, alle dipendenze di John Thompson. Ma non appena è entrato in campionato, ha influenzato così tante persone. Quando ero giovane, ero un’ala forte o un centro e tutti volevamo fare dei crossover. Superarlo in questa classifica è quindi incredibile”.

Prossimo obiettivo? Ray Allen, 24° con 24.505 punti.

