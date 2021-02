NBA: Lakers di nuovo ko, Gallinari trascina Atlanta

Quarta sconfitta consecutiva per i Lakers campioni in carica, travolti dagli scatenati Utah Jazz per 114-89. La squadra con il miglior record della Lega non lascia scampo ai californiani ancora privi di Anthony Davis, piazzando ben 6 giocatori in doppia cifra.

Gallinari trascina alla vittoria Atlanta contro Boston mettendo a segno 38 punti: per lui anche il primato assoluto di triple per un giocatore degli Hawks, 10 su 12 tentativi. 36 punti per Zion Williamson nel successo di New Orleans su Detroit.

UTAH JAZZ-LOS ANGELES LAKERS 114-89

ATLANTA HAWKS-BOSTON CELTICS 127-112

OKLAHOMA CITY THUNDER-CHICAGO BULLS 102-99

NEW ORLEANS PELICANS-DETROIT PISTONS 128-118

INDIANA PACERS-GOLDEN STATE WARRIORS 107-111

MIAMI HEAT-TORONTO RAPTORS 116-108

PHOENIX SUNS-CHARLOTTE HORNETS 121-124

CHICAGO BULLS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 133-126 OT

CLEVELAND CAVALIERS-HOUSTON ROCKETS 112-96

OMNISPORT | 25-02-2021 08:07