NBA, LeBron e Davis in dubbio per i Raptors

07-12-2022 22:57

I Los Angeles Lakers, che stanno attraversando un ottimo momento di forma, dovranno affrontare i Toronto Raptors questa notte senza la coppia di stelle LeBron James e Anthony Davis.

James è stato escluso per un dolore alla caviglia sinistra, mentre Davis è stato messo da parte dopo aver mostrato sintomi influenzali durante la sconfitta di martedì contro i Cleveland Cavaliers, anche se i Lakers hanno dichiarato che non si tratta di COVID-19.

Dopo un inizio di stagione davvero oltremodo pessimo, in cui hanno perso 10 delle prime 12 partite, i Lakers hanno inanellato una serie di 8-2 nelle successive 10 partite, prima di essere sconfitti dai Cavs nell’ultima uscita stagionale.

Davis (27,3) e James (25,8) sono i migliori marcatori della squadra in questa stagione, con Davis particolarmente brillante negli ultimi tempi, con 99 punti complessivi nelle recenti vittorie contro i Milwaukee Bucks (44) e i Washington Wizards (55).

James è stato il solito King, con 17 rimbalzi contro i Cavaliers, il terzo in carriera per numero di rimbalzi in una singola partita e il migliore in una partita in trasferta.

Un ulteriore colpo per l’allenatore Darvin Ham: anche Patrick Beverley è in dubbio per la partita contro i Raptors a causa di un dolore al ginocchio destro.