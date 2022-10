NBA, LeBron James vuole possedere una franchigia a Las Vegas

06-10-2022 16:27

LeBron James ha ribadito di voler seriamente possedere una franchigia NBA con sede a Las Vegas, ricordando le sue ambizioni al commissario della lega Adam Silver.

Il quattro volte campione NBA ha segnato 23 punti in 17 minuti mercoledì, quando i Los Angeles Lakers hanno perso una partita di pre-season in trasferta con i Phoenix Suns a Las Vegas, alla T-Mobile Arena della città.

James non è nuovo alla proprietà di club sportivi, avendo partecipazioni nel Liverpool, squadra della Premier League, e nei Boston Red Sox, squadra della MLB.

Ma con la sua carriera sul campo da basket che sta entrando nella fase finale, il 37enne ha ribadito il suo desiderio di possedere una squadra in Nevada, uno dei pochi stati del sud-ovest americano che non ospita un club.

“Mi piacerebbe molto portare una squadra qui prima o poi”, ha detto, prima di fare un appello personale a Silver. “Sarebbe fantastico. So che Adam è ad Abu Dhabi in questo momento, credo. Ma probabilmente vede ogni singola intervista e trascrizione che arriva dai giocatori NBA. Quindi, voglio che la squadra sia qui, Adam. Grazie”.

È improbabile che le speranze di James si concretizzino a breve termine, dato che è ancora sotto contratto con i Lakers fino al 2025 e deve essersi ritirato per possedere una franchigia NBA.

Silver aveva già parlato di un’espansione immediata durante le NBA Finals, ma aveva elogiato Las Vegas e Seattle come sedi future se la lega avesse deciso di crescere.

“Non ne stiamo discutendo in questo momento”, aveva detto Silver all’epoca. “Come ho detto prima, a un certo punto questa lega si espanderà, ma non è in questo momento che ne stiamo discutendo”.

“Eravamo a Seattle. Mi dispiace che non ci siamo più. Anche Las Vegas ha dimostrato di essere un grande mercato sportivo”.