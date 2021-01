NBA: Lillard sale al 16° posto nella lista dei marcatori da 3 di tutti i tempi

Numeri incredibili per Damian Lillard, point guard dei Portland Trail Blazers. Il giocatore americano questa notte ha trascinato al successo i suoi con 39 punti ottenuti con 6/10 dalla lunga distanza e un perfetto 11/11 dalla lunetta. Una prestazione al tiro che gli permette di superare due leggende del gioco e stabilire un record unico.

Le ultime partite per Damian Lillard sono state molto positive tanto che ha superato il grande Kobe Bryant nella stessa lista la scorsa settimana. Il fenomeno dei Blazers è un grande fan di Bryant, superare il Mamba in qualsiasi tipo di lista è sicuramente nei suoi obiettivi. Questa notte invece, nella speciale classifica dei tiri da tre, Lillard ha superato Chauncey Billups e ha iniziato a mettere nel mirino JJ Redick dei New Orleans Pelicans.

Obiettivo non facilissimo quello di superare il giocatore di New Orleans perchè l’ex Duke è ancora in attività.

OMNISPORT | 25-01-2021 15:17