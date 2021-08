NBA, Monty Williams: “Rockets e Kings? Sono affamati”

Negli ultimi due anni i Phoenix Suns hanno fatto passi da gigante. Basti semplicemente pensare che alla fine della stagione 2019 la franchigia dell’Arizona aveva finito il campionato con il peggior record della Western Conference (19 vittorie e 63 sconfitte).

Poi la svolta. Sotto la guida di Monty Williams, i Suns hanno ribaltato completamente i rapporti di forza arrivando fino alle Finals. Una risalita nelle gerarchie della NBA resa possibile anche dalla crescita di Devin Booker e DeAndre Ayton, oltre ovviamente all’arrivo di Chris Paul da OKC.

Intervistato da Sam Amick per The Athletic, Monty Williams ha parlato del futuro di Phoenix e delle possibili rivali nella Western Conference. “Ogni anno la Western Conference è difficile. E sai, nessuno aveva previsto il nostro arrivo alle Finals. Alcuni non ci davano nemmeno ai Playoff, anche se era appena arrivato Chris Paul. Quindi queste cose non mi preoccupano per niente, perché devi giocare le partite e devi soffrire durante le partite. Non vinci solamente perché qualcuno ha detto che avresti vinto. Vinci perché scendi in campo e dai tutto quello che hai. E noi lo abbiamo provato. Questo però non sminuisce le squadre della nostra Conference. Sto guardando molto attentamente le squadre che sono affamate come lo eravamo noi l’anno scorso, ad esempio i Sacramento Kings. Quella è una squadra di cui sentirete parlare nella prossima stagione. E poi Houston. Ho visto tutte le aggiunte che hanno fatto”.

OMNISPORT | 24-08-2021 11:22