NBA, multato il proprietario degli Warrios per mezzo milione di dollari

21-07-2022 13:22

L’NBA ha multato il proprietario dei Golden State Warriors Joe Lacob di 500.000 dollari per i recenti commenti rilasciati in un podcast che violano le regole della lega in materia di contrattazione collettiva, come ha riportato ESPN nella serata di ieri.

Durante un’apparizione al Point Forward Podcast, condotto da Andre Iguodala ed Evan Turner, Lacob ha definito la struttura della luxury tax della NBA “molto ingiusta”, lamentando i costi aggiuntivi derivanti dal fatto di avere il monte stipendi più alto della lega.

Nella scorsa stagione, i Warriors hanno pagato Stephen Curry 48 milioni di dollari, Klay Thompson 40 milioni di dollari, Andrew Wiggins 33 milioni di dollari, Draymond Green 25 milioni di dollari e l’ex seconda scelta assoluta James Wiseman 9 milioni di dollari, per un totale di 155 milioni di dollari da soli cinque dei loro 15 posti a roster. Il “soft cap” della NBA – ovvero il tetto salariale che può essere superato per rifirmare gli attuali giocatori di una squadra – è stato fissato a 112 milioni di dollari per il 2021-22, e salirà a 122 milioni per la prossima stagione.

“La verità è che abbiamo solo 40 milioni di dollari in più rispetto alla luxury tax. Non è poco, ma non è una cifra enorme”, ha detto Lacob. “In totale siamo sopra di 200 milioni di dollari, perché la maggior parte è costituita da questa incredibile tassa sul lusso penale. E quello che considero ingiusto e che dirò in questo podcast, spero che arrivi a chiunque lo stia ascoltando”.

“Ovviamente è un’affermazione personale per me, ma penso che sia un sistema molto ingiusto perché la nostra squadra è costruita da… tutti i nostri otto migliori giocatori sono stati scelti da questa squadra”.

Lacob ha detto che alcuni hanno classificato il campionato 2022 dei Warriors come una “vittoria del libretto degli assegni”.

Secondo ESPN, i Warriors hanno pagato 69 milioni di dollari di luxury tax nel 2020-21, 170 milioni di dollari nel 2021-22 e si prevede che pagheranno 181 milioni di dollari nel 2022-23.