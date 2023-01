20-01-2023 08:41

Nella notte NBA la franchigia dei Warriors si arrende a Boston. Sesto stop consecutivo per i Nets. A Parigi, invece, i Chicago Bulls, all’Accor Arena di Bercy si impongono contro i Detroit Pistons 126-108. In Francia non si giocava un match NBA da tre anni.

Boston Celtics-Golden State Warriors 121-118 d.t.s.

Phoenix Suns-Brooklyn Nets 117-112

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers 95-105

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors 128-126

Chcago Bulls – Detroit 126-108