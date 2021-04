NBA: Phoenix ai play-off, LA Lakers ancora al tappeto

Dopo 11 anni di attesa, Phoenix è nuovamente certa di partecipare alla prossima post season. Decisiva per il pass per i play-off il successo ai danni dei LA Clippers: 109-101 il finale, 21 punti di Booker.

Altro stop per i Campioni NBA in carica. Nonostante 26 punti di Davis, i LA Lakers si arrendono a Washington (116-107, tripla doppia di Westbrook). Denver vince la gara con New Orleans al fotofinish: 114-112 (32 punti di Jokic).

I risultati della notte:

BOSTON CELTICS-CHARLOTTE HORNETS 120-111

WASHINGTON WIZARDS-LOS ANGELES LAKERS 116-107

DENVER NUGGETS-NEW ORLEANS PELICANS 114-112

PHILADELPHIA 76ERS-ATLANTA HAWKS 127-83

NEW YORK KNICKS-CHICAGO BULLS 113-94

MIAMI HEAT-SAN ANTONIO SPURS 116-111

CLEVELAND CAVALIERS-ORLANDO MAGIC 104-109

MEMPHIS GRIZZLIES-PORTLAND TRAIL BLAZERS 109-130

SACRAMENTO KINGS-UTAH JAZZ 105-154

PHOENIX SUNS-L.A. CLIPPERS 109-101

OMNISPORT | 29-04-2021 07:26