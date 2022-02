NBA, Phoenix si vendica di Milwaukee

11-02-2022 09:43

La rivincita delle ultime Finals sorride a Phoenix che si impone su Milwaukee 131-107. Brillano Ayton (27 punti), Booker (17) e un super Paul (17 punti e 19 assist).

Male Brooklyn che perde anche contro Washington (113-112). Per i Nest decima sconfitta di fila (si attendono i “rinforzi” della trade che ha portato Harden a Philadelphia). Sconfitta a sorpresa per Golden State che cade con New York (116-114, errore di Thompson per il possibile overtime).

I risultati della notte:

DETROIT PISTONS-MEMPHIS GRIZZLIES 107-132

DALLAS MAVERICKS-LA CLIPPERS 112-105

PHOENIX SUNS-MILWAUKEE BUCKS 131-107

NEW ORLEANS PELICANS-MIAMI HEAT 97-112

HOUSTON ROCKETS-TORONTO RAPTORS 120-139

WASHINGTON WIZARDS-BROOKLYN NETS 113-112

GOLDEN STATE WARRIORS-NEW YORK KNICKS 114-116

