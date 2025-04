NBA, Antetokounmpo con i nervi a fior di pelle: prima litiga con il papà di Haliburton, poi con Mathurin si scatena la rissa

La serie tra Pacers e Bucks si conclude con Indiana che avanza al turno successivo ma anche con grandi momenti di tensione sul parquet. Boston chiude i conti, Denver si porta in vantaggio

Una serie ricca di tensione e un finale nel quale si è sfiorato più volte la rissa. Quando arrivano i playoff NBA non c’è dubbio che il livello della tensione salga in maniera decisamente importante. Le amicizia si mettono da parte e il parquet diventa un campo di battaglia. E andata in questo modo tra Indiana Pacers e Milwaukee Bucks con un finale molto caldo.

Pacers-Bucks: doppia rissa sfiorata

E’ stata una serie molto tesa quella che ha visto alla fine la vittoria degli Indiana Pacers sui Milwaukee Bucks. 4-1 per la squadra guidata da Tyrese Haliburton ma al termine di 5 partite che hanno vissuto su grandi momenti di tensione. Il leader dei Pacers ha dato vita a un confronto molto acceso con Lillard, prima che quest’ultimo subisse in gara 4 un infortunio terribile che mette a repentaglio anche il resto della sua carriera. Poi in gara 5 la vittoria di Indiana all’overtime che chiude i conti e accende la bagarre.

Antetokounmpo contro tutti

Il primo momento di tensione che vive Giannis Antetokounmpo arriva subito dopo la fine del match quando il papà di Tyrese Haliburton, entra in campo per festeggiare ma si lascia andare e comincia a esultare proprio in faccia il greco. La tensione sale subito e la stretta di mano tra i due non aiuta, con l’intervento immediato della sicurezza. Ma non è finita qui, nei rituali saluti di fine serie succede qualcosa tra il greco e Mathurin. Forse la guardia di Indiana gli dice qualche parolina di troppo e quello che sembrava un abbraccio amichevole si trasforma nell’inizio di una rissa.

Parlando del litigio col papà di Haliburton, Giannis è stato molto duro: “E’ venuto contro di me, mi ha mancato di rispetto e ha cominciato a insulti. Penso che sia una cosa totalmente inaccettabile. Bisogna essere umili anche nella vittoria. Io ho vinto un titolo, loro non ancora”. E lo stesso Haliburton si è schierato con il greco: “Non penso che quello che abbia fatto mio padre sia stato giusto”.

Denver si porta in vantaggio, Detroit non molla

I Celtics chiudono la serie con Magic. Come da pronostico, Boston avanza al turno successivo dei playoff battendo 4-1 Orlando. Tatum e compagni non lasciano scampo alla squadra di Paolo Banchero, che alla sua prima esperienza playoff ha comunque ben figurato. Resta apertissima la sfida tra i Denver Nuggets e i Los Angeles Clippers, stavolta non è il solito Jokic a togliere dai guai la franchigia del Colorado, ma una prestazione mostruosa di Jamal Murray (43 punti). Detroit non molla la presa e accorcia le distanze sui Knicks: Cunninghm e Thompson giocano un partita super ma è la difesa a fare la differenza contro Brunson e compagni.