Inizia la stagione numero 25 per Gregg Popovich come capo allenatore.

Il tecnico dei San Antonio Spurs si prepara a iniziare l’ennesima stagione in NBA. Basti pensare che fece il suo debutto su una panchina, sempre quella degli Spurs, come capo allenatore, il 10 dicembre del 1996, subentrando in corsa a Bob Hill.

Questo è un record non solo per l’allenatore ma anche per la Lega americana. In carriera Gregg Popovich ha totalizzato 1.277 vittorie.

OMNISPORT | 20-12-2020 16:33