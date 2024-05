Inter, per Zhang tempo scaduto: Oaktree vicino a escutere il pegno, il club passerà di mano

A mezzanotte scade il termine per restituire i 385 milioni dovuti dal presidente nerazzurro al fondo americano: sono le ultime ore dell’era Suning

Steven Zhang sta per perdere l’Inter. A mezzanotte scadrà il termine per restituire i 385 milioni di euro dovuti a Oaktree, ma il presidente nerazzurro non ha una via di uscita: con l’escussione delle quote societarie, il fondo americano diventerà il nuovo proprietario del club nerazzurro.

Inter, tempo scaduto per Zhang

È durata otto anni l’era Suning in casa Inter, si chiuderà ufficialmente a mezzanotte, quando scadrà il termine che l’accordo tra Steven Zhang e il fondo Oaktree avevano fissato nel 2021 per il prestito concesso al presidente nerazzurro di 275 milioni di euro. Una cifra che, con gli interessi al 12%, è salita a 385 milioni.

Inter, il fondo Oaktree vicino a diventare proprietario del club

In questi mesi Zhang non ha trovato una via per restituire il denaro, né per rifinanziare il prestito: la soluzione, a poche ore dalla deadline, non arriverà. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui il destino di Zhang è ormai segnato: con l’escussione delle quote societarie in pegno, il fondo Oaktree diventerà il nuovo proprietario dell’Inter. Per domani è atteso il comunicato ufficiale del club.

Inter, gli otto anni di Suning

La gestione Suning si conclude dunque amaramente, dopo un periodo di 8 anni in cui l’Inter ha vinto 2 scudetti, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane e raggiunto due finali europee, in Europa League nel 2020 e in Champions League nel 2023. Da domani per la prima volta il club nerazzurro avrà una proprietà statunitense: si procederà allo scioglimento del CdA e alle nuove nomine, poi toccherà alla struttura sportiva. Il blocco dirigenziale guidato da Beppe Marotta non dovrebbe essere toccato. Su tutto il resto, impossibile fare previsioni.