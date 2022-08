NBA: si riapre la trattativa fra Knics e Utah per Donovan Mitchell

17-08-2022 09:31

New York Knicks e Utah Jazz si sarebbero nuovamente sedute al tavolo per parlare del trasferimento di Donovan Mitchell.

È la notizia rilanciata, in queste ore, da Sky Sport 24. “Non pare – si legge – esserci però grande spinta e feeling tra le due squadre e la trade pare tutt’altro che imminente, tanto che la franchigia di Salt Lake City continua a guardare anche a chi come Charlotte Hornets e Washington Wizards resta alla porta a osservare gli sviluppi della situazione, mostrando grande interesse per il futuro di Mitchell”. A quanto si apprende Utah non ha infatti intenzione di arretrare e per Mitchell continua a chiedere scelte al Draft.

Intanto, Alize Johnson passa per un anno ai San Antonio Spurs, Willie Cauley-Stein sbarca a Houston, Quinn Cook e Kent Bazemore firmano un accordo di un anno con Sacramento.