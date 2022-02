NBA, Steph Curry: “Mi aspetto una trade deadline tranquilla”

10-02-2022 14:21

Nove vittorie consecutive: questo era il biglietto da visita con cui si presentava Golden State al match di questa notte contro Utah.

La serie però di vittorie per i Warriors si è interrotta con la pesante sconfitta contro gli Utah Jazz. Tuttavia, in casa Warriors c’è tranquillità, anche in vista della trade deadline di oggi. Negli ultimi giorni, diversi esponenti di spicco dei Golden State Warriors hanno allontanato l’ipotesi di uno scambio in vista della trade deadline.

Da Draymond Green, passando per il GM Bob Myers, fino ad arrivare a Klay Thompson, tutti sono tranquillissimi che non ci sarà alcun movimento di mercato.

Interrogato sulla questione mercato dai giornalisti, Steph Curry ha risposto così:

“Per la maggior parte sì, mi aspetto una trade deadline tranquilla. Siamo secondi a Ovest, abbiamo davvero un buon record. Abbiamo avuto qualche brutta serata, abbiamo alcune cose in cui dobbiamo diventare più bravi. Siamo consapevoli di non giocare un basket da titolo ogni sera. Ma abbiamo fatto vedere e dimostrato di poterlo fare.”

