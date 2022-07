NBA Summer League, basta partite per Banchero

12-07-2022 08:32

Gli Orlando Magic hanno deciso che la Summer League di Banchero è già terminata. Dopo solo due partite (con 20 punti di media a singola gara), è stato chiesto all’azzurro di non giocare più a Las Vegas: “Mi è stato suggerito di fermarmi e non mi sembrava giusto non seguire il consiglio“, le parole dello stesso Banchero riportate da ESPN:

La franchigia ha visto il potenziale del N.1 dell’ultimo Draft NBA e ora vuole vedere all’opera altri profili. Banchero si è detto soddisfatto dell’esperienza: “Nel complesso, direi che sono contento di quello che ho fatto in campo”. Tornerà protagonista in regular season.