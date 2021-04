NBA: uno Jokic da urlo fa volare i Nuggets

Notte delle stelle in NBA con tre protagonisti su tutti. Nikola Jokic trascina i Nuggets contro i Grizzlies con 47 punti, 20/31 dal campo e 15 rimbalzi: sua anche la tripla decisiva a 40” dalla sirena del supplementare sul 134 pari.

Non stupiscono più neppure i numeri di Steph Curry che dopo lo show di domenica contro i Celtics di Tatum con 47 punti segnati tocca quota 46 conto i 76ers migliorando una serie di record: con 11 partite sopra i 30 punti da over 30 fa meglio di Kobe Bryant e diventa il primo della storia a segnare 70 triple in dieci partite consecutive.

Nel palpitante successo dei Suns a Milwaukee invece Chris Paul mette insieme 13 assist superando nella classifica all time un certo Magic Johnson.



I risultati della notte:

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 109-105

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors 96-107

Boston Celtics-Chicago Bulls 96-102

Indiana Pacers-San Antonio Spurs 94-109

Miami Heat-Houston Rockets 113-91

Washington Wizards-Oklahoma City Thunder 119-107

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns 127-128

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies 139-137

Los Angeles Lakers-Utah Jazz 97-111



OMNISPORT | 20-04-2021 07:04