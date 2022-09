Nel 2023 il campionato del mondo di MotoGP farà tappa in India

30-09-2022 09:11

Arrivo last minute per completare il calendario della prossima stagione di Motogp. Il Buddh International Circuit, situato a Sud di Nuova Dehli, sarà teatro di uno dei round della prossima stagione.

La MotoGP quindi, continua quindi a espandersi. In questo senso il Gran Premio dell’India segna un importante traguardo nella mission di questo sport, verso una sempre maggiore apertura. Anurag Thakur, ministro dello Sport del governo indiano ha voluto sottolineare l’importanza di questa scelta: “È una giornata storica per l’industria sportiva, un tributo al 75° anno di celebrazioni dell’India”.

Non potevano ovvimaente mancare le parole di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna: “Siamo molto orgogliosi di annunciare che il Buddh International Circuit farà parte del calendario 2023. In India ci sono molti tifosi della Motogp e siamo felici di andare a correre li perché l’India è un mercato chiave per l’industria motociclistica. Sarà bellissimo correre al Buddh International Circuit e non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai fan accorsi per vedere questo incredibile sport di persona”.