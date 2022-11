NFL: Titans da urlo, nel segno di Henry

18-11-2022 09:19

Grande prova di forza dei Titans che si sbarazzano anche dei Packers (27-17 il finale), confermandosi la miglior squadra della AFC South (7-3 il record attuale di Tennessee). Da notare che i Titans hanno vinto sette delle ultime otto partite di regular season.

Prestazione super di Henry. Il RB dei Titans ha corso 87 yards, superando così quota 1000 in stagione (1.010 per la precisione). Un risultato straordinario che non soddisfa ancora completamente lo stesso Henry: “Sono sempre motivato. Ogni singolo giorno critico costantemente me stesso, ogni singolo giorno, e questo non finirà mai. Voglio diventare la miglior versione di me stesso, così da poter aiutare questa squadra a vincere. Cerco sempre una motivazione per alimentarmi”, le sue parole riportate da ESPN.