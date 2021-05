NHL: altra vittoria per Tampa Bay

Bel successo di Tampa Bay che si impone su Detroit per 2-1. Per i Lightning, già qualificati alla post season, sono andati a segno Coleman (dopo soli 16″ dall’inizio del match) e Sergachev. Inutile la rete di Zadina per i Red Wings.

Ad oggi sono 10 le franchigie già qualificate ai play-off NHL. Oltre a Tampa Bay, hanno già il pass per la post season Carolina, Florida, Pittsburgh, Washington, New York, Toronto, Vegas, Colorado e Minnesota.

I risultati della notte:

DETROIT-TAMPA BAY 1-2

OMNISPORT | 03-05-2021 07:53