NHL: belle vittorie di Nashville e Colorado

Nella central division ennesimo ko per la capolista Hurricanes strapazzata da Nashville in grande spolvero e alla seconda vittoria consecutiva grazie all’ottima prova di Duchene autore di una pregevole doppietta nel 5-0 finale. Carolina si deve guardare alle spalle visto che i Panthers si sono aggiudicati il big match contro Tampa Bay e hanno ridotto lo svantaggio ad un solo punto: Weegar, Lammikko, Verhaeghe e Wennberg sono gli autori dei quattro gol con cui Florida ha la meglio sui Lightning.

A Est invece successo per i Bruins su New York: la partita si decide all’overtime grazie al gol di Hall che regala la vittoria a Boston. Sempre nella stessa divisione, successo di Philadelphia su New Jersey (4-2).

Vittoria all’overtime nella divisione nord, per Edmont che grazie alla segnatura di Mc David ha la meglio su Montreal: cadono tra le mura amiche i Winnipeg abbastanza inaspettatamente contro Vancouver (1-3)

Infine a Ovest, Colorado supera nel big match la capolista Vegas. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa con Pietrangelo, gli ospiti rispondono pareggiando nel secondo perido con il gol di Burakovsky per poi andare a vincere il match con la segnatura di Compher.

Boston Bruins-New York Islanders 3-2

Florida Panthers-Tampa Bay Lightning 4-0

Montreal Canadiens-Edmonton Oilers 3-4

Philadelphia Flyers-New Jersey Devils 4-2

Chicago Blackhawks-Dallas Stars 4-5

Nashville Predators-Carolina Hurricanes 5-0

Winnipeg Jets-Vancouver Canucks 1-3

Los Angeles Kings-St. Louis Blues 1-2

Vegas Golden Knights-Colorado Avalanche 1-2

OMNISPORT | 11-05-2021 10:11