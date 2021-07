Sotto 0-3 nella serie che vale la Stanley Cup, Montreal riesce a portarsi a casa gara 4. Finisce 3-2 per i Canadiens che riescono a conquistare la prima vittoria nella serie solo all’overtime.

Il gol del successo ai danni dei Lightning è firmato da Anderson. Per Tampa Bay, Campioni NHL in carica, niente festa. Si tornerà in campo, per gara 5, giovedì notte in casa dei Lightning.

OMNISPORT | 06-07-2021 07:34