NHL: Tampa Bay sorride all'overtime con Hedman

Quattro le gare di regular season NHL disputate nella notte. Grazie ad un gol di Hedman nell’overtime, Tampa Bay ha la meglio nella sfida con Columbus. Vince Pittsburgh: 1-0 ai danni di Boston (decide una rete di Guentzel).

Vittoria agli shootout di Philadelphia su New Jersey (4-3 il finale). Infine New York si sbarazza di Buffalo con un secco 6-3. Grandissima prestazione di Zibanejad, autore di ben tre gol per i Rangers.

I risultati della notte:

NEW YORK-BUFFALO 3-6

PHILADELPHIA-NEW JERSEY 4-3 (SHOOTOUT)

TAMPA BAY-COLUMBUS 4-3 (OVERTIME)

PITTSBURGH-BOSTON 1-0

OMNISPORT | 26-04-2021 07:29