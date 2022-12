Niente tris ma solido quinto posto per Sofia Goggia in Canada

04-12-2022 20:54

Niente tripletta per Sofia Goggia a Lake Louise, in Canada. Dopo le due strepitose vittorie in discesa libera nelle gare di venerdì e sabato, la sciatrice bergamasca ha chiuso con un buon quinto posto il SuperG di Coppa del mondo femminile.

A vincere la prova la svizzera Corinne Suter, che si è imposta con il tempo di 1:20.75: a soli due centesimi è arrivata l’austriaca Cornelia Huetter, mentre sull’ultimo gradino del podio è salita la norvegese Ragnhild Mowinckel.

Quinta quindi la nostra Goggia, dietro all’altra austriaca Mirjam Puchner: l’Azzurra dopo un avvio lento ha recuperato alla grande nella seconda metà di pista, chiudendo a un decimo dalla prima.

Dietro di lei l’altra italiana Elena Curtoni, mentre è nona Laura Pirovano. Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago e Nadia Delago chiudono fuori dalle prime 10.