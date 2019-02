"Non ci sentiamo sconfitti" assicura Vitucci

Francesco 'Frank' Vitucci, il coach di Brindisi, ha scritto una lettera nella quale ha espresso i propri sentimenti dopo la Final Eight.

"Abbiamo vissuto grandi emozioni in questi giorni – vi si legge -. Tutti assieme. Aver giocato la finale di Coppa Italia deve essere per noi motivo di soddisfazione e orgoglio. Non c'è la delusione di averla persa, ma solo il rammarico di non essere stati al meglio delle nostre possibilità.

Questa squadra ha dato tutto ciò che aveva senza lesinare alcuno sforzo. Abbiamo perso, ma non ci sentiamo sconfitti. Siamo stati protagonisti e l’amarezza del risultato non può offuscare la gioia di averla giocata".

"Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e che hanno voluto essere presenti a questo evento sacrificando tempo, soldi, lavoro a questa passione incredibile per il basket capace di riaccendere una città intera – ha aggiunto -. Grazie anche a chi ci ha seguito da casa: vedere le foto delle persone in coda per accedere al maxi schermo del teatro è stato emozionante e sorprendente. La passione di voi tifosi ci spingerà a dare sempre il massimo per proseguire al meglio questa, finora splendida, stagione.

Le lacrime dei miei giocatori dicono che siamo già pronti a ripartire. Grazie a tutti".

SPORTAL.IT | 18-02-2019 20:20