Non solo Renato Sanches, il Milan ha un piano B per il centrocampo

03-06-2022 16:20

Con la partenza di Frank Kessie, che non ha rinnovato il suo contratto con il Milan, Paolo Maldini e Ricky Massara sono chiamati a fornire un nuovo centrocampista a Stefano Pioli.

Milan al lavoro per Renato Sanches

Da tempo i dirigenti rossoneri hanno posato gli occhi su Renato Sanches, ex baby-prodigio portoghese divenuto uno dei centrocampisti più affidabili d’Europa grazie agli anni trascorsi al Lille. La trattativa con il club francese prosegue, il Lille avrebbe abbassato le sue pretese per il giocatore – in scadenza di contratto nel 2023 – e il Milan punta a chiudere l’affare per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Enzo Fernandez il piano B del Milan

Intanto, però, Maldini non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui l’ingaggio di Renato Sanches non si concludesse. Secondo SportMediaset, il dirigente del Milan avrebbe già il suo piano B nel caso in cui non riuscisse ad arrivare al portoghese, ovvero acquistare Enzo Fernandez dal River Plate.

Parliamo di un centrocampista giovane, classe 2001, che il club argentino valuta 18 milioni di euro: cifra alta, ma che Maldini pensa di poter abbassare fino a 12-15 milioni, ovvero il budget stanziato per Renato Sanches.

Prodotto del vivaio del River, Enzo Fernandez è un centrocampista completo, bravo nelle due fasi e soprattutto dotato di ottima visione di gioco: tra campionato e Copa Libertadores ha messo a segno ben 8 gol e 6 assist in 20 partite. Certo, rispetto al portoghese avrebbe bisogno di adattarsi al calcio europeo, ma sul suo talento non si discute.

I tifosi del Milan vogliono il portoghese

I tifosi del Milan, ad ogni modo, continuano a preferire l’ipotesi Renato Sanches. “Se il Lille vuole 15 milioni e noi non riusciamo a darglieli, beh siamo messi proprio bene”, il commento su Facebook di Maria. “Renato Sanches vale più dei 15 milioni che chiedono, va preso”, aggiunge Mino. “Ma poi l’alternativa sarebbe un mezzo sconosciuto, che costa di più di Renato Sanches?”, domanda Ettore. Giacomo gli risponde:

“È un 2002, per quello che ha fatto vedere Fernandez è un fenomeno… Sarebbe da prendere insieme a Sanches perché potrebbe essere adatto anche da trequartista”. Simone, infine, fa parte di coloro che preferirebbero l’argentino: “Fernandez tutta la vita… rigorista, duttile, corre e ha piedi e visione di gioco incredibili”.