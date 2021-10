Norwich, Barden costretto a fermarsi: ha un tumore ai testicoli

Una brutta notizia scuote l’ambiente del Norwich: Dan Barden, 20enne portiere attualmente in prestito tra le fila del Livingston, soffre di un tumore ai testicoli.

A dare l’annuncio sono stati proprio i ‘Canaries’ con tanto di dichiarazioni dello sfortunato ragazzo, che ovviamente ora dovrà sospendere l’attività agonistica per concentrare tutti i suoi sforzi sulla guarigione.

“È stato un periodo molto difficile e impegnativo, ma il sostegno della mia famiglia, dei miei amici e dei miei colleghi mi ha aiutato a superare le ultime settimane. Non ringrazierò mai abbastanza gli staff medici del Norwich e del Livingston, così come quello del Royal Marsden Hospital. E’ avvenuto tutto con una velocità pazzesca, ma chiunque si è comportato alla grande nei miei confronti. Anche Daniel Farke (tecnico del Norwich, ndr) e il manager del Livingston, David Martindale, sono stati di grande supporto.

La diagnosi iniziale è stata un vero shock per me, ma la cosa positiva è che sia stata fatta tempestivamente: la prognosi e i prossimi passi da fare sono tutti positivi. Sono ottimista e ho una mentalità positiva. Sono fiducioso, sarò in grado di battere questo nemico e tornerò presto là fuori a fare ciò che amo.

Vorrei ringraziare tutti quelli che mi circondano per il loro supporto. So che il prossimo periodo sarà impegnativo e in questa fase vorrei privacy per me e la mia famiglia. Ove possibile, cercherò di informarvi con i miei progressi. Grazie ancora per il supporto. Ci vediamo presto”.