Basket, Achille Polonara deve vincere un'altra battaglia: gli è stata diagnosticata una leucemia mieloide

Achille Polonara dovrà lottare contro una leucemia mieloide: dopo aver sconfitto una neoplasia ai testicoli un anno e mezzo fa, il giocatore della Virtus e della nazionale deve vincere una nuova sfida

La vita ha messo Achille Polonara di fronte a una nuova grande sfida: al giocatore della Virtus Bologna, assente dalla serie di finale LBA contro Brescia, è stata diagnosticata una leucemia mieloide, che ha richiesto cure immediate e tempestive effettuate già presso l’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi della città felsinea. Dopo che ufficialmente Polonara aveva saltato le ultime gare per una mononucleosi, ulteriori esami hanno evidenziato un problema più grave, che è comunque alla base dell’impossibilità di proseguire la stagione corrente.

La nota della Virtus: “Achi, siamo tutti con te”

La Virtus Bologna ha emesso un breve comunicato con il quale ha voluto spegnere sul nascere qualsiasi illazione riguardo alle condizioni del suo giocatore. “Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide.

Polonara è ora ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna dove ha già iniziato le terapie specifiche. Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille ed ai suoi affetti ed augura al ragazzo una pronta guarigione. FORZA ACHI siamo tutti con te, ti aspettiamo”.

L’indisponibilità dalla finale con Brescia per mononucleosi

Polonara nell’autunno del 2023 aveva già dovuto fare i conti con un tumore ai testicoli, dal quale s’era ripreso in modo brillante riuscendo a rientrare in campo a soli due mesi dall’intervento di asportazione. Nell’ultima annata è stato uno dei giocatori centrali nelle rotazioni di Dusko Ivanovic, riuscendo a contribuire alla scalata delle Vu nere verso i play-off, con la Virtus distante una sola vittoria dalla conquista del 17esimo scudetto (è avanti 2-0 nella serie con Brescia).

Polonara non era stato inserito nella lista delle gare delle LBA Finals contro Brescia, appunto considerato indisponibile per via della mononucleosi. In questa stagione ha viaggiato a una media di 6.3 punti e 3.6 rimbalzi in LBA, mentre in Eurolega ha registrato un trend di a 4.8 punti e 2.8 rimbalzi a gara.

Chiaro però che adesso le attenzioni si sposteranno fuori dal campo, con la lotta di Achille contro una malattia tanto infingarda che richiederà sforzi e sostegno a profusione da parte di tutto il mondo del basket italiano (e non solo).