14-09-2022 12:27

L’istituto scolastico britannico Nottingham Trent University (NTU) ha annunciato i piani per un nuovo campus a Londra incentrato su tecnologie nuove e creative. Il campus, che aprirà le sue porte a settembre 2023, sarà basato su un’espansione del Confetti Institute of Creative Technologies e si concentrerà su eSports, creazione di contenuti e produzione fisica e virtuale.

La nascita dell’istituto e il mondo gaming

Il Confetti Institute of Creative Technologies, fondato nel 1994, ha recentemente avviato il primo programma universitario Esports Production nel Regno Unito ed è stato l’host delle qualificazioni ai Commonwealth Esports Championships di quest’anno. Confetti ha anche corsi di musica e altri campi creativi, ma gli eSport rimangono un obiettivo importante per l’istituto. Il nuovo campus sarà un’espansione della sede londinese di Confetti, situata a Whitechapel.

L’aggiunta di un nuovo campus a Londra consentirà a più studenti di iscriversi alle lezioni di Confetti, ma consentirà anche agli studenti di Confetti e NTU esistenti di collaborare meglio con i colleghi londinesi. NTU ha anche annunciato che gli studenti avranno anche accesso all’esperienza lavorativa in tutto il Regno Unito, oltre a trascorrere parte dei loro studi in entrambi i campus. Il nuovo campus di Londra includerà sedi di eventi live per eSport e musica che sono già presenti a NTU. Secondo NTU, il nuovo campus sarà di 35.000 piedi quadrati ed è già costruito per accogliere i suoi primi studenti a settembre 2023.

Il piano di studi

Un percorso dalla durata di tre anni, quello che comprenderà la nuova specializzazione in ambito eSports. Come si legge all’interno del piano di studi, ciascuno studente potrà imparare tutto sull’industria degli eSport come azienda globale, studiando i principi dei giochi, esplorando il mondo del gaming competitivo. Inoltre verrà analizzato cosa rende un gioco di eSports di successo. Al centro del percorso di studi, ci saranno la produzione e la tecnologia, sviluppando la capacità di comprendere e applicare le tecnologie associate alla realizzazione di un evento eSports.

A differenza di altre università, Confetti è specializzata in tecnologie creative con oltre 25 anni di esperienza in gaming, media e musica. L’università gestisce anche direttamente le proprie attività commerciali, tra cui Confetti X (un luogo di produzione virtuale e di eSports appositamente costruito), il che significa che ci saranno anche opportunità di apprendimento a fianco di esperti del settore in un ambiente professionale.

Il professor Edward Peck, CBE, vice-cancelliere della NTU, ha commentato: