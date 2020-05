Novità in F1: nuovo avversario per la Ferrari nel 2022

Il fascino della Formula 1 resta immutato per chi fa automobilismo. Un sogno entrare in pit lane e schierarsi in griglia. Quasi un miraggio negli ultimi anni. I nuovi team entrati nel Mondiale si contano sulla punta delle dita. Ma all’orizzonte potrebbe esserci una grossa novità. C’è una scuderia che sta lavorando per entrare in F1 a partire dal 2022. Il suo nome completo è Team Panthera Asia.

F1: il budget cap invoglia le iscrizioni

La riduzione dei costi che, prima Ecclestone e poi Liberty Media, stanno improntando alla F1 e che tanto fa storcere il naso alla Ferrari, potrebbe avere l’effetto positivo di rimpinguare l’entry list del Mondiale 2022. In questi giorni è tornato a parlare del progetto Team Panthera Asia, team anglo-cinese, il suo responsabile Benjamin Durand che con il sito Motorsport.com ha fatto il punto della situazione che ovviamente risente, sia da parte loro che da parte del circus, della crisi derivante dal coronavirus.

Team Panthera, sogno o realtà?

Inizialmente l’idea, o meglio il sogno, era quello di entrare addirittura nel 2021 sfruttando il cambio dei regolamenti che avrebbero stravolto completamente le monoposto. Poi con l’emergenza Covid-19 la F1 ha preso la decisione di rimandare al 2022 le nuove regole e di conseguenza anche l’eventuale richiesta del Team Panthera è stata posticipata, come obiettivo, al 2022.

Benjamin Durand, già noto nel mondo dei motori per essere una delle anime del team automobilistico russo Smp Racing, capitanato dal miliardario Boris Rothenberg e sponsor del collaudatore della Renault Sergey Sirotkin, prova a fare un quadro della situazione: “Il progetto non è ancora concluso: stavamo puntando al 2022 prima dell’attuale crisi e stiamo ancora cercando di lavorare in questa direzione. Prima di aggiungere altro vediamo come evolverà il discorso F1, la gente sta parlando della possibilità di acquistare una macchina da un altro team, quindi attendiamo di capire cosa accadrà”.

F1 tra nuove scuderie o team clienti?

Il riferimento di Durand è al ciclico discorso delle monoposto clienti che spunta fuori, quasi ogni anno, a bocce ferme, nel consueto braccio di ferro tra i team e che vede la Ferrari assolutamente favorevole, la Red Bull possibilista ma che non convince tutti.

Il Team Panthera potrebbe non essere l’unica scuderia ad ambire a fare il suo ingresso in F1 dal 2022. Sempre in piedi la spagnola Campos supportata dal gruppo di management Monaco Increase Management

SPORTEVAI | 10-05-2020 08:00