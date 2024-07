Le caratteristiche principali della disciplina che mixa il nuoto con la danza: come si fa a stabilire il punteggio di un esercizio

Il nuoto artistico o sincronizzato fece il suo debutto come sport dimostrativo durante i Giochi di Helsinki 1952 per apparire nuovamente ai Giochi di Roma 1960.

È diventato una disciplina olimpica ai Giochi di Los Angeles 1984. Da allora, i regolamenti dello sport sono cambiati più volte. Inizialmente, lo sport consisteva in due eventi: singolo e duo. In seguito il singolo venne accantonato in favore delle competizioni a squadre. Il nuoto artistico a livello olimpico è stato finora solo uno sport femminile.

La competizione prevede:

un esercizio tecnico in cui le nuotatrici devono realizzare una serie di elementi obbligatori, con relativo coefficiente di difficoltà assegnato, entro un determinato limite di tempo

in cui le nuotatrici devono realizzare una serie di elementi obbligatori, con relativo coefficiente di difficoltà assegnato, entro un determinato limite di tempo un esercizio libero in cui le nuotatrici possono personalizzare la loro esibizione senza la necessità di realizzare alcun elemento obbligatorio. Spesso le atlete iniziano con coreografie fuori dalla piscina, avendo a disposizione 10 secondi per tuffarsi in acqua.

Per entrambi gli esercizi i giudici assegnano un punteggio in base alla qualità tecnica, grazia, delicatezza, alla creazione artistica in sincronia con la musica, verificando la forza, l’altezza di ogni figura e il rispettivo atteggiamento (espressione artistica), avendo a disposizione un massimo di 10 punti. Le atlete possono essere penalizzate se toccano il fondo della piscina, toccano i bordi, o si esibiscono stancamente senza alcuna grazia o sorriso.

