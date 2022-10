19-10-2022 17:20

Torna Coppa del Mondo in vasca corta e uno dei protagonisti sarà Thomas Ceccon.

La Fina ha voluto omaggiare il vicecampione olimpico nonché campione iridato e recordman mondiale dei 100 dorso con la copertina di presentazione del circuito mondiale che inizierà a Berlino dal 21 al 23 ottobre. Il ventunenne veneto sarà impegnato dal 21 ottobre al 5 novembre in tutte e tre le tappe del circuito FINA.

BERLINO – 21/23 OTTOBRE (GER)

Sono ventuno i convocati azzurri che saranno seguiti dallo staff tecnico composto dai tecnici federali Claudio Rossetto, Marco Pedoja, Cesare Casella, Alberto Burlina, Stefano Franceschi. Batterie alle 8.30, finali alle 19.00.

(13) convocati

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Marco De Tullio (CC Aniene), Leonardo Deplano (CC Aniene), Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto) Lorenzo Galossi (CC Aniene), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Pierandrea Matteazzi (Esercito/In Sport Rane Rosse), Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino), Federico Poggio (Fiamme Azzurre /Imolanuoto), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport), Matteo Rivolta (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 e 100 farfalla

(8) convocate

Lisa Angiolini (Virtus Buonconvento), Martina Caramignoli (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto), Martina Carraro (Fiamme Azzurre), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto), Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle).

TORONTO – 28/30 OTTOBRE (CAN), INDIANAPOLIS – 3/5 NOVEMBRE (USA)

Insieme al tecnico federale Alberto Burlina sono convocati Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leopsort) e Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto) per entrambe le date, Nicolò Martinenghi (CC Aniene) solo Indianapolis, mentre aggregato Alberto Razzetti (Genova Nuoto My Sport Fiamme Gialle) solo per Toronto.