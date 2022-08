Nuoto, Europei Roma 2022: male Burdisso, bene Martinenghi

15-08-2022 10:45

Azzurri in chiaroscuro durante le gare della mattina di lunedì 15 agosto, per quanto riguarda gli Europei di Nuoto 2022 in corso di svolgimento a Roma. Male Federico Burdisso, uscito già alle batterie dei 50 Rana maschile. Si qualificano, invece, per le semifinali Nicolò Martinenghi e Cerasuolo. Nei 100 dorso donne, si qualificano per le semifinali Scalia e Panziera rispettivamente prima e seconda della terza batteria di qualificazioni. Le semifinali sono in programma nel pomeriggio.