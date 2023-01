Nuoto, Galossi cambia allenatore?

09-01-2023 15:30

Lorenzo Galossi, 16enne astro nascente del nuoto azzurro potrebbe presto cambiare allenatore. Secondo OA Sport l’azzurro, bronzo negli 800 stile agli Europei di Roma 2022, starebbe facendo alcune valutazioni.

Il nuotatore si allena con Simona Quaderella seguito dal tecnico Christian Minotti. Stando alle ultime potrebbe farsi allenare da Mirko Nozzolillo, tecnico di Silvia Di Pietro.

Il romano non ha partecipato all’ultimo evento dell’anno, i Mondiali di vasca corta di Melbourne per mononucleosi, ma i veri obiettivi sono su vasca da 50 metri. L’azzurro ha messo nel mirino la conquista del pass per i Mondiali di Fukuoka (Giappone), in vista dei Giochi di Parigi.