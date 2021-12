Nuoto: Martinenghi e Pilato d’argento ai Mondiali in vasca corta

17-12-2021 17:23

Arrivano altre medaglie dall’Italia del nuoto nei Mondiali in vasca corta attualmente in corso ad Abu Dhabi.

Nei 100 rana uomini, Nicolò Martinenghi ha fatto suo l’argento col tempo di 55″80 finendo per dieci centesimi alle spalle del bielorusso Ilya Shymanovic (oro) ma davanti allo statunitense Nik Fink (bronzo).

“Medaglia di testa, tutti sapevano quanto ero stanco, ma oggi bisognava difendere il nome dell’Italia e il mio” ha detto a bordo vasca il classe 1999.

“Era una lotta, con me e gli altri. Un argento che vale oro, quasi non ci speravo. Mi ero detto che bisognava fare qualcosa, quest’anno ho fatto valere il mio nome e non potevo tirarmi indietro. Quando non te lo aspetti tiri fuori la parte migliore di te, queste gare aiutano a scoprire parti che neanche noi atleti conosciamo. Mi mancava soltanto la medaglia mondiale ed è arrivata“.

Argento anche per Benedetta Pilato nei 50 rana, gara in cui l’azzurra (autrice di un 29″50) è stata battuta dall’israeliana Anastasia Gorbenko (29″37), con Sophie Hannsson (29″55) invece che si è accaparrata il bronzo.

OMNISPORT