Nuoto, Paltrinieri dopo quattro medaglie mondiali: "Vinco perchè mi diverto"

30-06-2022 11:48

Budapest è stata terra di conquista per il fenomeno del nuoto azzurro Gregorio Paltrinieri, pluri campione olimpico che ai Campionati Mondiali FINA 2022 è stato in grado di conquistare ben quattro medaglie, con ben due ori.

E dire che la rassegna iridata era cominciata con una delusione enorme, il quarto posto negli 800 sl. Da quel momento in poi però non si è più fermato, con oro nei 1500 sl e nei 10 km in acque libere, argento nella 5 km e bronzo nella staffetta mista 4×1500 metri.

Queste le sue parole, riportate da Eurosport, al termine della kermesse mondiale:

“Sono davvero super stanco, sono stati 10 giorni molto intensi. Il 4° posto negli 800 sl non mi aveva reso felice, poi sono arrivate quattro medaglie, è grandioso. 1500 sl e 10 km erano proprio le gare che desideravo vincere. Ogni volta che entri in acqua migliori i tuoi punti forti e deboli. La stagione non è terminata, gli Europei a Roma sono l’appuntamento fondamentale. Vinco perché mi diverto, è quello per cui combatto e sudo tutti i giorni. Venire qua e fare così bene è troppo bello. È un anno davvero intenso, però un Europeo in casa non l’ho mai disputato. La preparazione è pensata per arrivare al top a Roma, ci teniamo tanto“.